https://1prime.ru/20250409/fond-856532392.html

В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ

В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ

В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ

Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии представили законопроект о создании специального фонда | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:10+0300

2025-04-09T23:10+0300

2025-04-09T23:11+0300

политика

сша

фонд

россия

флот

борьба

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75583/33/755833314_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_b31985db4d7277b623cf258da43242a4.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии представили законопроект о создании специального фонда для поддержания санкций против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, передает агентство Рейтер. "Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций", - пишет агентство. Законопроект, по утверждению сенаторов, улучшит обмен необходимыми разведданными и предоставит правоохранителям инструменты для преследования участников операций с "теневым флотом". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250207/polsha-854741071.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, фонд, россия, флот, борьба