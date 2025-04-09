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В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ
В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ
Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии представили законопроект о создании специального фонда | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T23:10+0300
2025-04-09T23:10+0300
2025-04-09T23:11+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии представили законопроект о создании специального фонда для поддержания санкций против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, передает агентство Рейтер. "Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций", - пишет агентство. Законопроект, по утверждению сенаторов, улучшит обмен необходимыми разведданными и предоставит правоохранителям инструменты для преследования участников операций с "теневым флотом". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, фонд, россия, флот, борьба
Политика, США, фонд, РОССИЯ, флот, борьба
В США призвали создать фонд для борьбы с "теневым флотом" России, пишут СМИ
Reuters: в сенате США предложили создать фонд по борьбе с "теневым флотом" РФ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американские сенаторы Джони Эрнст от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии представили законопроект о создании специального фонда для поддержания санкций против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, передает агентство Рейтер.
"Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций", - пишет агентство.
Законопроект, по утверждению сенаторов, улучшит обмен необходимыми разведданными и предоставит правоохранителям инструменты для преследования участников операций с "теневым флотом".
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Польша предложила ЕС ввести санкции против "теневого флота" России
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.