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Экономисты понизили прогноз ВВП Франции

Экономисты понизили прогноз ВВП Франции - 09.04.2025, ПРАЙМ

Экономисты понизили прогноз ВВП Франции

Эксперты Французской экономической обсерватории понизили прогноз ВВП Франции до 0,5% ВВП по итогам текущего года, следует из отчета организации. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T16:47+0300

2025-04-09T16:47+0300

2025-04-09T16:47+0300

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ПАРИЖ, 9 апр – ПРАЙМ. Эксперты Французской экономической обсерватории понизили прогноз ВВП Франции до 0,5% ВВП по итогам текущего года, следует из отчета организации. "Годовой рост валового внутреннего продукта Франции составит 0,5% в 2025 году после 1,1% в 2024 году. Для еврозоны он составит 1,1% в 2025 году после 0,8% в 2024 году. В 2026 году рост во Франции составит 1,1%, а в еврозоне — 1,5%", - следует из отчета на сайте организации. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Но как отмечают экономисты, снижение прогноза ВВП вызвано не только введением таможенных пошлин США, но также и сокращением бюджета Франции. "Еще до 2 апреля международная неопределенность заставила Банк Франции снизить прогноз роста на 2025 год на 0,2 процентных пункта, до 0,7%", - также отмечают авторы. По оценкам OFCE, во Франции слабый экономический рост в сочетании с сокращением поддержки занятости и высоким уровнем банкротств предприятий может привести к потере 190 тысяч рабочих мест в период 2025–2026 годов. Уровень безработицы достигнет 7,9% к концу этого года и 8,5% к концу 2026 года, предупреждают экономисты.

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франция, сша, дональд трамп, банк франции