https://1prime.ru/20250409/gaubitsa-856516929.html

"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов

"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов

Увеличенный боезапас и превосходящие вчетверо все западные аналоги скорострельность и точность делают новейшую российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ"... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:52+0300

2025-04-09T15:52+0300

2025-04-09T15:54+0300

вооружения

вс рф

гаубица

"коалиция-св"

https://cdnn.1prime.ru/img/84278/01/842780130_0:411:675:791_1920x0_80_0_0_69d18cf5dabbcf3a1b0a7abda4519123.jpg

МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Увеличенный боезапас и превосходящие вчетверо все западные аналоги скорострельность и точность делают новейшую российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" настоящим кошмаром НАТО, утверждается в материале старшего редактора по нацбезопасности американского журнала The National Interest Брэндона Вайхерта.По его словам, эта гаубица уже прекрасно себя зарекомендовала в ходе СВО и обеспечивает ВС РФ "решающее тактическое преимущество", совмещая в себе технологии XXI века с традиционной надежностью российской инженерной школы."Коалиция-СВ", считающаяся на сегодняшней день одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире, оснащена 52-мм пушкой 2А88 с дальностью стрельбы до 70 км, а высокоточные боеприпасы поражают цели до 40 км, говорится в статье.Вместе с тем Вайхерт отмечает преимущество "Коалиции-СВ" перед американским и европейскими аналогами, будь то M109 Paladin производства США или As90 Braveheart Великобритании. Например, благодаря пневматическому механизму заряжания российская гаубица может производить до 16 выстрелов в минуту - в четыре раза больше американской Paladin. А благодаря 60-70-снарядному боезапасу "Коалиция-СВ" способно абсолютно непрерывно работать в самых интенсивных боевых условия, как, например, в сражениях на Украине.Отдельное внимание Вайхерт уделяет "неподтвержденным данным", согласно которым, российские инженеры в конструкцию самоходки доплеровские радары, которые повышают точность стрельбы, отслеживая траектории боеприпасов в режиме онлайн. В результате отпадает необходимость в пристрелочных выстрелах.По мнению автора статьи, ключевые положения военной доктрины РФ - это боевые действия на истощение с акцентом окружение, которое совмещается с массированным огнем. Так Красная армия разбила нацистский Вермахт, и именно так ВС России сегодня перемалывает украинские части. "Коалиция-СВ" сыграет решающую роль в этой победе, заключает Вайхерт.

https://1prime.ru/20250315/su-35-855815699.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, гаубица, "коалиция-св"