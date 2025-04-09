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"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов
"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов
Увеличенный боезапас и превосходящие вчетверо все западные аналоги скорострельность и точность делают новейшую российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ"... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:52+0300
2025-04-09T15:52+0300
2025-04-09T15:54+0300
вооружения
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гаубица
"коалиция-св"
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МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ. Увеличенный боезапас и превосходящие вчетверо все западные аналоги скорострельность и точность делают новейшую российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" настоящим кошмаром НАТО, утверждается в материале старшего редактора по нацбезопасности американского журнала The National Interest Брэндона Вайхерта.По его словам, эта гаубица уже прекрасно себя зарекомендовала в ходе СВО и обеспечивает ВС РФ "решающее тактическое преимущество", совмещая в себе технологии XXI века с традиционной надежностью российской инженерной школы."Коалиция-СВ", считающаяся на сегодняшней день одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире, оснащена 52-мм пушкой 2А88 с дальностью стрельбы до 70 км, а высокоточные боеприпасы поражают цели до 40 км, говорится в статье.Вместе с тем Вайхерт отмечает преимущество "Коалиции-СВ" перед американским и европейскими аналогами, будь то M109 Paladin производства США или As90 Braveheart Великобритании. Например, благодаря пневматическому механизму заряжания российская гаубица может производить до 16 выстрелов в минуту - в четыре раза больше американской Paladin. А благодаря 60-70-снарядному боезапасу "Коалиция-СВ" способно абсолютно непрерывно работать в самых интенсивных боевых условия, как, например, в сражениях на Украине.Отдельное внимание Вайхерт уделяет "неподтвержденным данным", согласно которым, российские инженеры в конструкцию самоходки доплеровские радары, которые повышают точность стрельбы, отслеживая траектории боеприпасов в режиме онлайн. В результате отпадает необходимость в пристрелочных выстрелах.По мнению автора статьи, ключевые положения военной доктрины РФ - это боевые действия на истощение с акцентом окружение, которое совмещается с массированным огнем. Так Красная армия разбила нацистский Вермахт, и именно так ВС России сегодня перемалывает украинские части. "Коалиция-СВ" сыграет решающую роль в этой победе, заключает Вайхерт.
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вс рф, гаубица, "коалиция-св"
Вооружения, ВС РФ, гаубица, "Коалиция-СВ"
"Кошмар для НАТО". Новое оружие ВС РФ озадачило американских экспертов
TNI: российская гаубица "Коалиция-СВ" — кошмар для НАТО
МОСКВА, 9 апр ‐ ПРАЙМ.
Увеличенный боезапас и превосходящие вчетверо все западные аналоги скорострельность и точность делают новейшую российскую самоходную гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" настоящим кошмаром НАТО, утверждается в материале старшего редактора по нацбезопасности американского журнала The National Interest
Брэндона Вайхерта.
По его словам, эта гаубица уже прекрасно себя зарекомендовала в ходе СВО и обеспечивает ВС РФ "решающее тактическое преимущество", совмещая в себе технологии XXI века с традиционной надежностью российской инженерной школы.
"Коалиция-СВ", считающаяся на сегодняшней день одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире, оснащена 52-мм пушкой 2А88 с дальностью стрельбы до 70 км, а высокоточные боеприпасы поражают цели до 40 км, говорится в статье.
Вместе с тем Вайхерт отмечает преимущество "Коалиции-СВ" перед американским и европейскими аналогами, будь то M109 Paladin производства США или As90 Braveheart Великобритании. Например, благодаря пневматическому механизму заряжания российская гаубица может производить до 16 выстрелов в минуту - в четыре раза больше американской Paladin. А благодаря 60-70-снарядному боезапасу "Коалиция-СВ" способно абсолютно непрерывно работать в самых интенсивных боевых условия, как, например, в сражениях на Украине.
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Отдельное внимание Вайхерт уделяет "неподтвержденным данным", согласно которым, российские инженеры в конструкцию самоходки доплеровские радары, которые повышают точность стрельбы, отслеживая траектории боеприпасов в режиме онлайн. В результате отпадает необходимость в пристрелочных выстрелах.
По мнению автора статьи, ключевые положения военной доктрины РФ - это боевые действия на истощение с акцентом окружение, которое совмещается с массированным огнем. Так Красная армия разбила нацистский Вермахт, и именно так ВС России сегодня перемалывает украинские части. "Коалиция-СВ" сыграет решающую роль в этой победе, заключает Вайхерт.