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В Европе упали цены на газ

В Европе упали цены на газ - 09.04.2025, ПРАЙМ

В Европе упали цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 7% – до 382 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:45+0300

2025-04-09T19:45+0300

2025-04-09T19:45+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 7% – до 382 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 383,2 доллара за тысячу кубометров (-6,4%). Ценовой максимум составил 402,8 доллара (-1,7%), ценовой минимум – 379,9 доллара (-7,3%). Последние фьючерсы торговались по 382,1 доллара (-6,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 409,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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