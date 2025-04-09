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Газпром сообщил о новом рекорде суточных поставок из ЕСГ России

Газпром сообщил о новом рекорде суточных поставок из ЕСГ России - 09.04.2025, ПРАЙМ

Газпром сообщил о новом рекорде суточных поставок из ЕСГ России

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:12+0300

2025-04-09T20:12+0300

2025-04-09T20:37+0300

экономика

газпром

поставки

есг

рекорд

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила компания."Газпром" установил новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 8 апреля и составил 1,188 миллиарда кубометров газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. "Газпром" надежно обеспечивает транспортировку газа в необходимых объемах.По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).

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газпром, поставки, есг, рекорд