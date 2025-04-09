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В Германии закрыли расследование в отношении автомобильных сервисов Google
В Германии закрыли расследование в отношении автомобильных сервисов Google - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Германии закрыли расследование в отношении автомобильных сервисов Google
Федеральное антимонопольное ведомство Германии закрыло расследование в отношении автомобильных сервисов Google после того, как американский технологический... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:14+0300
2025-04-09T14:14+0300
2025-04-09T14:14+0300
экономика
технологии
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии закрыло расследование в отношении автомобильных сервисов Google после того, как американский технологический гигант обязался устранить факторы, огранивающие конкуренцию, сообщается в пресс-релизе ведомства. "Я рад, что нам удалось договориться с Google и таким образом добиться немедленного положительного эффекта для секторов экономики, которые были затронуты. Взятие не себя обязательств Google может привести к далеко идущим изменениям на рынке. Снимая существующие ограничения, мы расширяем возможности выбора клиентов и открываем новые возможности для конкурентов Google", - заявил глава ведомства Андреас Мундт. Автомобильные сервисы Google Automotive Services, GAS, созданы для использования в информационно-развлекательной системе автомобиля. Ранее ведомство выражало обеспокоенность в связи с тем, что сервисы, включающие в себя карты Google Maps, магазин приложений Google Play и ассистент Google Assistant, устанавливаются комплексно, что может воспрепятстовать продаже похожих сервисов конкурентов по отдельности. "В будущем производители транспортных средств смогут свободно выбирать между услугами различных поставщиков и комбинировать их в соответствии с потребностями клиентов. Это открывает новые возможности для альтернативных поставщиков. Например, они могут совместно с производителями транспортных средств разрабатывать новые решения для информационно-развлекательной системы в транспортных средствах", - добавил Мундт. Компания Google обязалась в будущем лицензировать услуги, включенные в автомобильные сервисы Google, в индивидуальном порядке. Кроме того, отменяются ограничительные договорные условия, которые, например, стимулировали использование сервисов Google с помощью доли в доходах от рекламы или настроек по умолчанию. Кроме того, Google обязуется создать необходимые условия для взаимодействия с сервисами других поставщиков.
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технологии, германия
Экономика, Технологии, ГЕРМАНИЯ
В Германии закрыли расследование в отношении автомобильных сервисов Google
Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ закрыло расследование против Google
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство Германии закрыло расследование в отношении автомобильных сервисов Google после того, как американский технологический гигант обязался устранить факторы, огранивающие конкуренцию, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Я рад, что нам удалось договориться с Google и таким образом добиться немедленного положительного эффекта для секторов экономики, которые были затронуты. Взятие не себя обязательств Google может привести к далеко идущим изменениям на рынке. Снимая существующие ограничения, мы расширяем возможности выбора клиентов и открываем новые возможности для конкурентов Google", - заявил глава ведомства Андреас Мундт.
Автомобильные сервисы Google Automotive Services, GAS, созданы для использования в информационно-развлекательной системе автомобиля. Ранее ведомство выражало обеспокоенность в связи с тем, что сервисы, включающие в себя карты Google Maps, магазин приложений Google Play и ассистент Google Assistant, устанавливаются комплексно, что может воспрепятстовать продаже похожих сервисов конкурентов по отдельности.
"В будущем производители транспортных средств смогут свободно выбирать между услугами различных поставщиков и комбинировать их в соответствии с потребностями клиентов. Это открывает новые возможности для альтернативных поставщиков. Например, они могут совместно с производителями транспортных средств разрабатывать новые решения для информационно-развлекательной системы в транспортных средствах", - добавил Мундт.
Компания Google обязалась в будущем лицензировать услуги, включенные в автомобильные сервисы Google, в индивидуальном порядке. Кроме того, отменяются ограничительные договорные условия, которые, например, стимулировали использование сервисов Google с помощью доли в доходах от рекламы или настроек по умолчанию. Кроме того, Google обязуется создать необходимые условия для взаимодействия с сервисами других поставщиков.
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