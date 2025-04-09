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Будущий кабмин Германии "назначил" главную опасность для страны - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Будущий кабмин Германии "назначил" главную опасность для страны
Будущий кабмин Германии "назначил" главную опасность для страны - 09.04.2025, ПРАЙМ
Будущий кабмин Германии "назначил" главную опасность для страны
Будущий кабмин Германии считает, то самая большая опасность для Германии якобы исходит от России, при этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:47+0300
2025-04-09T18:47+0300
политика
германия
опасность
россия
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БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Будущий кабмин Германии считает, то самая большая опасность для Германии якобы исходит от России, при этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО. "Наша безопасность сегодня находится под такой серьёзной угрозой, какой не было со времен окончания холодной войны. Наибольшая и наиболее непосредственная угроза при этом исходит от России", - утверждается в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре. Новое правительство предполагается сформировать к 20 апреля. В документе отмечается, что для сохранения "мира и свободы" Германия намерена "располагать способностью обороняться, чтобы не обороняться", а потому создаст все предпосылки для того, чтобы бундесвер (вооруженные силы Германии) мог следовать своим прямым задачам. "Наша цель — обеспечить, чтобы бундесвер внёс ключевой вклад в способность НАТО к сдерживанию и обороне и стал образцом для подражания среди наших союзников", - говорится документе. Будущий кабмин также намерен повысить расходы на оборону для "сдерживания РФ", отмечается в документе. В то же время новое правительство намерено и далее вооружать Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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германия, опасность, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, опасность, РОССИЯ
18:47 09.04.2025
 
Будущий кабмин Германии "назначил" главную опасность для страны

Будущий кабмин ФРГ считает, что наибольшая опасность якобы исходит от России

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Будущий кабмин Германии считает, то самая большая опасность для Германии якобы исходит от России, при этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО.
"Наша безопасность сегодня находится под такой серьёзной угрозой, какой не было со времен окончания холодной войны. Наибольшая и наиболее непосредственная угроза при этом исходит от России", - утверждается в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре. Новое правительство предполагается сформировать к 20 апреля.
В документе отмечается, что для сохранения "мира и свободы" Германия намерена "располагать способностью обороняться, чтобы не обороняться", а потому создаст все предпосылки для того, чтобы бундесвер (вооруженные силы Германии) мог следовать своим прямым задачам.
"Наша цель — обеспечить, чтобы бундесвер внёс ключевой вклад в способность НАТО к сдерживанию и обороне и стал образцом для подражания среди наших союзников", - говорится документе.
Флаг Германии, Берлин
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Будущий кабмин также намерен повысить расходы на оборону для "сдерживания РФ", отмечается в документе. В то же время новое правительство намерено и далее вооружать Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
ПолитикаГЕРМАНИЯопасностьРОССИЯ
 
 
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