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Трамп заявил о необходимости проявлять гибкость в торговых переговорах

Трамп заявил о необходимости проявлять гибкость в торговых переговорах - 09.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о необходимости проявлять гибкость в торговых переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов демонстрировать гибкость в вопросах пошлин на импорт товаров, как это и показал своим решением о 90-дневном... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T23:28+0300

2025-04-09T23:28+0300

2025-04-09T23:28+0300

экономика

дональд трамп

торговые переговоры

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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов демонстрировать гибкость в вопросах пошлин на импорт товаров, как это и показал своим решением о 90-дневном сокращении тарифов до 10% для ряда стран. "Нужно демонстрировать гибкость. Я мог сказать: "Я пойду через эту стену, несмотря ни на что, и не суметь пройти". Иногда надо пройти под стеной, над стеной или вокруг нее", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как можно доверять его словам, когда в понедельник он отрицал планы по мораторию на пошлины, а в среду объявил о временном снижении тарифов. "Вопрос не в этом", - заявил президент США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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дональд трамп, торговые переговоры