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Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год
Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год - 09.04.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год
Госдума в среду рассмотрит годовой отчет Банка России за 2024 год, который представит его председатель Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T00:21+0300
2025-04-09T00:21+0300
финансы
экономика
банки
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москва
эльвира набиуллина
банк россия
банк россии
госдума
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит годовой отчет Банка России за 2024 год, который представит его председатель Эльвира Набиуллина. Отчет отражает основные результаты деятельности Центрального банка РФ и содержит его финансовую отчетность за прошлый год, достоверность которой подтверждена заключениями ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" и Счетной палаты РФ. Доходы Банка России за 2024 год составили 1 триллион 380,359 миллиарда рублей, расходы - 1 триллион 180,814 миллиарда рублей, прибыль - 199,545 миллиарда рублей. В 2023 году доходы составляли 859,295 миллиарда, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Таким образом, прибыль ЦБ в прошлом году выросла на 42,1%. Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю, рассмотрев на прошлой неделе отчет, рекомендовали принять его к сведению. При этом комитеты предложили Банку России проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение ценовой стабильности, с учетом сохраняющихся рисков санкций и необходимости формирования условий для устойчивого и сбалансированного роста российской экономики в данных условиях. ЦБ также рекомендовано не допускать образование дисбалансов на финансовом рынке и роста закредитованности граждан. Кроме того, комитеты предлагают регулятору проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков в условиях высоких процентных ставок и принимать меры по ограничению закредитованности компаний с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, регулятору рекомендовано продолжить работу по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; по развитию платформы цифрового рубля и рынка цифровых финансовых активов; по совершенствованию системы страхования вкладов, а также по повышению финансовой грамотности населения.
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финансы, банки, рф, москва, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии, госдума
Финансы, Экономика, Банки, РФ, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банк России, Госдума
00:21 09.04.2025
 
Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год

Госдума рассмотрит годовой отчет ЦБ за 2024 год

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит годовой отчет Банка России за 2024 год, который представит его председатель Эльвира Набиуллина.
Отчет отражает основные результаты деятельности Центрального банка РФ и содержит его финансовую отчетность за прошлый год, достоверность которой подтверждена заключениями ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" и Счетной палаты РФ.
Доходы Банка России за 2024 год составили 1 триллион 380,359 миллиарда рублей, расходы - 1 триллион 180,814 миллиарда рублей, прибыль - 199,545 миллиарда рублей. В 2023 году доходы составляли 859,295 миллиарда, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Таким образом, прибыль ЦБ в прошлом году выросла на 42,1%.
Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю, рассмотрев на прошлой неделе отчет, рекомендовали принять его к сведению. При этом комитеты предложили Банку России проводить денежно-кредитную политику, направленную на обеспечение ценовой стабильности, с учетом сохраняющихся рисков санкций и необходимости формирования условий для устойчивого и сбалансированного роста российской экономики в данных условиях.
ЦБ также рекомендовано не допускать образование дисбалансов на финансовом рынке и роста закредитованности граждан. Кроме того, комитеты предлагают регулятору проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков в условиях высоких процентных ставок и принимать меры по ограничению закредитованности компаний с высокой долговой нагрузкой.
Кроме того, регулятору рекомендовано продолжить работу по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; по развитию платформы цифрового рубля и рынка цифровых финансовых активов; по совершенствованию системы страхования вкладов, а также по повышению финансовой грамотности населения.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФМОСКВАЭльвира Набиуллинабанк РоссияБанк РоссииГосдума
 
 
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