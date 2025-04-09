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Госдума может до конца весны принять закон о преференциях для туроператоров

Госдума может до конца весны принять закон о преференциях для туроператоров - 09.04.2025, ПРАЙМ

Госдума может до конца весны принять закон о преференциях для туроператоров

Госдума может уже до конца весенней сессии принять закон о преференциях для компаний, которые направляют туристов в дружественные РФ страны, сообщила... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:59+0300

2025-04-09T14:59+0300

2025-04-09T14:59+0300

туризм

рф

белоруссия

госдума

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МИНСК, 9 апр – ПРАЙМ. Госдума может уже до конца весенней сессии принять закон о преференциях для компаний, которые направляют туристов в дружественные РФ страны, сообщила заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Наталья Костенко. Законопроект, которым предлагается установить льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами, был принят в первом чтении в сентябре. Им предлагается уточнить статус туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма и формирующих туристский продукт из услуг, оказываемых на территории дружественных стран. Также законопроектом определяются условия в части размера финансового обеспечения ответственности таких туроператоров, а также механизма исполнения их обязательств по договорам о реализации туристского продукта, состоящего из услуг, оказываемых на территории дружественных зарубежных государств, в случае невозможности исполнения туроператором перед туристами обязательств. "Еще раз вернемся к нашему закону о дружественных странах… На сегодняшний момент он уже находится на согласовании в администрации президента. Думаю, что до конца весенней сессии мы его примем и наши туроператоры смогут работать по нему, повышая турпоток", - сказала депутат, выступая в Минске на пленарном заседании Белорусско-российского туристического конгресса. Она выразила надежду, что закон заработает уже этой весной и позволит сделать для туроператоров приоритетным направлением соседние с РФ страны, в первую очередь, Белоруссию. "Фактически поездки в соседние страны будут приравнены к внутреннему туризму, то есть не надо будет закладывать существенных страховых сумм в фонды персональной ответственности, дополнительно вытаскивать деньги из оборота туркомпании. Эти деньги они смогут направлять на то, чтобы брать новых туристов, делать предложение более дешевым, увеличивать турпоток", - сказала Костенко. В свою очередь председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин заявил журналистам, что вступление в силу данного законопроекта позволило бы стимулировать туристический поток в Белоруссию. "Необходимо, чтобы финансовое обеспечение для туроператора выездного туризма в дружественные страны, в Беларусь тем более, не было 50 миллионов рублей (как для выездного туризма – ред.), а было 500 тысяч (как для внутреннего туризма – ред.). В первом чтении такой законопроект принят в России", - сказал он. Барзыкин выразил надежду, что в этом году документ вступит в силу.

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туризм, рф, белоруссия, госдума