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Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2024 год

Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2024 год - 09.04.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2024 год

Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России, отражающий основные результаты его деятельности за 2024 год. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:19+0300

2025-04-09T15:19+0300

2025-04-09T15:19+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России, отражающий основные результаты его деятельности за 2024 год. Документ также содержит финансовую отчетность Центрального банка РФ за прошлый год, достоверность которой подтверждена заключениями ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" и Счетной палаты РФ. Доходы Банка России за 2024 год составили 1 триллион 380,359 миллиарда рублей, расходы - 1 триллион 180,814 миллиарда рублей, прибыль - 199,545 миллиарда рублей. В 2023 году доходы составляли 859,295 миллиарда, расходы - 718,852 миллиарда, прибыль - 140,443 миллиарда рублей. Таким образом, прибыль ЦБ в прошлом году выросла на 42,1%. По итогам рассмотрения отчета Госдума рекомендовала Банку России проводить денежно-кредитную политику, обеспечивающую ценовую и финансовую стабильность, формирование условий для сбалансированного и устойчивого роста российской экономики. ЦБ также предложено продолжить работу, направленную "на выстраивание системы международных расчетов и трансграничных переводов денежных средств в национальных валютах, интеграции с расчетными инфраструктурами и депозитариями дружественных стран, прежде всего в рамках межгосударственного объединения БРИКС, Евразийского экономического союза". Помимо этого, Банку России рекомендуется проводить комплексный анализ результатов развития финансового рынка РФ и мониторинг доступности банковских и иных финансовых услуг для населения и бизнеса в субъектах Федерации. При этом должны приниматься меры по развитию финансового рынка России и повышению доступности финуслуг для граждан и бизнеса. Центробанку предложено продолжить работу по взаимному признанию кредитных рейтингов, присвоенных национальными рейтинговыми агентствами дружественных стран, а также по контролю перехода "на преимущественное применение финансовыми организациями российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры". Кроме того, Госдума рекомендует ЦБ внедрять методы контроля рисков информационной безопасности и операционной надежности в целях обеспечения технологического суверенитета РФ и устойчивости российского финансового сектора к киберугрозам.

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россия, госдума