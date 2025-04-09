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ВС: пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах"

ВС: пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах" - 09.04.2025, ПРАЙМ

ВС: пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах"

Российские пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", а могут подавать заявления о назначении прибавки к пенсии на бумажном носителе, сказано в... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:31+0300

2025-04-09T03:31+0300

2025-04-09T03:31+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российские пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", а могут подавать заявления о назначении прибавки к пенсии на бумажном носителе, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам. Суд рассмотрел дело пенсионерки из Москвы, которая просила назначить ей региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соответствовала всем необходимым условиям, но заявление подала в бумажном виде. Однако прием заявлений о назначении именно доплаты осуществляется исключительно в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы. Поскольку она там не зарегистрирована, ей отказали. Спор дошел до суда, но все три инстанции встали на сторону соцзащиты. Однако Верховный суд упрекнул их в излишне формальном подходе к делу, который не учитывает жизненные обстоятельства пенсионерки. Так, она не собирается регистрироваться на портале с использованием своих персональных данных, "поскольку считает это небезопасным в связи с недостаточными навыками владения сетью Интернет". В иске она указывала, что "пенсионеры чаще других лиц становятся жертвами мошенников, подвергаются риску осуществления в отношении них мошеннических действий третьих лиц именно путем взлома кодов и паролей "личных кабинетов", о чем регулярно сообщается в средствах массовой информации". Суд указал, что ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг или региональном портале государственных и муниципальных услуг. "Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона и в которых применение правовых норм без учета всех обстоятельств дела может привести к тому, что его имущественное положение будет значительно ухудшено вопреки целям социального государства, призванного создавать условия для достойной жизни и свободного развития граждан... Подача пенсионером, отвечающим всем условиям для назначения региональной социальной доплаты ... заявления о назначении этой меры социальной поддержки не в электронной форме, а в форме письменного заявления непосредственно в орган социальной защиты населения города Москвы, не может служить безусловным основанием для отказа этому пенсионеру в ее назначении без исследования и учета его конкретных жизненных обстоятельств", - сказано в определении. Суд отметил, что для реализации и соблюдения принципа доступности обращения граждан за предоставлением государственных услуг органу соцзащиты следовало применить дифференцированный подход. "В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения города Москвы необходимо было предоставить истцу возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе", - сказано в определении. ВС РФ направил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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