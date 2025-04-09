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Суд Кишинева принял решение относительно главы Гагаузии

Суд Кишинева принял решение относительно главы Гагаузии - 09.04.2025, ПРАЙМ

Суд Кишинева принял решение относительно главы Гагаузии

Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:36+0300

2025-04-09T18:36+0300

2025-04-09T18:36+0300

политика

молдавия

суд

евгения гуцул

домашний арест

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КИШИНЕВ, 9 апр - ПРАЙМ. Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, говорится в оглашенном вердикте. Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул. "Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в оглашенном решении суда. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

https://1prime.ru/20250406/moldaviya-856423614.html

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молдавия, суд, евгения гуцул, домашний арест