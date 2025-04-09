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Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу

Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу - 09.04.2025, ПРАЙМ

Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:51+0300

2025-04-09T18:51+0300

2025-04-09T18:51+0300

политика

евгения гуцул

домашний арест

заявление

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КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году."Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение."Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.

https://1prime.ru/20250331/gutsul-856259211.html

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евгения гуцул, домашний арест, заявление