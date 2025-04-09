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Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу
Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу - 09.04.2025, ПРАЙМ
Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:51+0300
2025-04-09T18:51+0300
политика
евгения гуцул
домашний арест
заявление
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КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году."Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение."Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
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евгения гуцул, домашний арест, заявление
Политика, Евгения Гуцул, домашний арест, заявление
18:51 09.04.2025
 
Глава Гагаузии прокомментировал решение суда по ее делу

Гуцул после решение суда о домашнем аресте заявила, что продолжит борьбу

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузии Е. Гуцул в Кишиневе
Заседание суда по делу главы Гагаузии Е. Гуцул в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
"Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.
Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации
31 марта, 18:19
"Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
 
ПолитикаЕвгения Гуцулдомашний арестзаявление
 
 
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