https://1prime.ru/20250409/gutsul-856528259.html
Глава Гагаузии рассказала об условиях содержания в СИЗО
Глава Гагаузии рассказала об условиях содержания в СИЗО - 09.04.2025, ПРАЙМ
Глава Гагаузии рассказала об условиях содержания в СИЗО
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:00+0300
2025-04-09T20:00+0300
2025-04-09T20:00+0300
политика
евгения гуцул
сизо
условия
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КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями содержания. Суд Кишинева ранее в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. "Фактически более двух недель находясь в тюрьме, которая считается самой худшей своими условиями содержания. Было морально тяжело и физически", — заявила Гуцул журналистам после заседания суда. СИЗО №13, в которой находилась глава Гагаузии, - это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.-0-
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евгения гуцул, сизо, условия
Политика, Евгения Гуцул, СИЗО, Условия
Глава Гагаузии рассказала об условиях содержания в СИЗО
Глава Гагаузии Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО
КИШИНЕВ, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями содержания.
Суд Кишинева ранее в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест.
"Фактически более двух недель находясь в тюрьме, которая считается самой худшей своими условиями содержания. Было морально тяжело и физически", — заявила Гуцул журналистам после заседания суда.
СИЗО №13, в которой находилась глава Гагаузии, - это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский.
Суд Кишинева принял решение относительно главы Гагаузии
Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.-0-