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Фондовые индексы Европы снизились на сохраняющихся опасениях вокруг пошлин

Фондовые индексы Европы снизились на сохраняющихся опасениях вокруг пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились на сохраняющихся опасениях вокруг пошлин

Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на 3% на фоне сохраняющегося беспокойства относительно влияния введенных США пошлин на мировую... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:38+0300

2025-04-09T19:38+0300

2025-04-09T19:39+0300

экономика

фондовые индексы европы

снижение

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на 3% на фоне сохраняющегося беспокойства относительно влияния введенных США пошлин на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 2,92% - до 7 679,48 пункта, французский CAC 40 - на 3,34%, до 6 863,02 пункта, немецкий DAX - на 3%, до 19 670,88 пункта. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пошлин. Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, передало Центральное телевидение КНР ранее в среду. При этом во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на товары из КНР до 104%. "Мы ждем некоторой ясности в вопросе о том, где будут действовать пошлины, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше риск катастрофы на финансовых рынках", - цитирует агентство Блумберг главу отдела инвестиционных стратегий RBC Wealth Management Фредерика Каррье (Frederique Carrier).

https://1prime.ru/20250408/indeksy-856488593.html

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фондовые индексы европы, снижение