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ЦБ Индии понизил ставку до 6%

ЦБ Индии понизил ставку до 6% - 09.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ Индии понизил ставку до 6%

Резервный банк Индии (центробанк) на втором заседании подряд снизил ключевую (учетную) ставку на 25 базисных пунктов, по итогам обсуждений ставка снижена до 6%, | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:47+0300

2025-04-09T10:47+0300

2025-04-09T10:47+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк) на втором заседании подряд снизил ключевую (учетную) ставку на 25 базисных пунктов, по итогам обсуждений ставка снижена до 6%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. Предыдущее снижение ставки центробанк Индии провел в феврале, впервые за 5 лет понизив ее на 25 базисных пунктов, до 6,25%. До этого регулятор снижал ключевую ставку в мае 2020 года. "Комитет по денежно-кредитной политике провел заседания 7, 8 и 9 апреля, чтобы обсудить и принять решение о ставке РЕПО на фоне сложной глобальной конъюнктуры…. После детальной оценки меняющихся макроэкономических и финансовых условий и перспектив комитет единогласно проголосовал за снижение ставки РЕПО на 25 базисных пунктов, до 6,00% с немедленным вступлением в силу", - сказал Малхотра. "В нашем контексте направление денежно-кредитной политики сигнализирует о предполагаемом направлении изменения процентных ставок в будущем. Соответственно, что касается политики процентной ставки, которая является мандатом комитета по денежно-кредитной политике, сегодняшнее изменение позиции с "нейтральной" на "адаптивную" означает, что в будущем, при отсутствии каких–либо потрясений, комитет по денежно-кредитной политике рассматривает только два варианта - статус-кво или снижение ставки", - прокомментировал он принятое решение. Малхотра добавил, что прогноз роста ВВП Индии на 2025-2026 финансовый год (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) был пересмотрен в сторону замедления роста до 6,5% с прогнозируемых ранее 6,7% на фоне усилившихся опасений по поводу потенциальных угроз для роста третьей по величине экономики Азии из-за более высоких, чем ожидалось, импортных пошлин США. Для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. "Прогноз роста в этом финансовом году был снижен на 20 базисных пунктов, что отражает неопределенность в мировой торговле и политике", - сказал он. В настоящее время центробанк Индии ожидает, что рост ВВП в первом, втором, третьем и четвертом кварталах текущего финансового года составит 6,5%, 6,7%, 6,6% и 6,3% соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами роста в 6,7%, 7%, 6,5% и 6,5%.

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финансы, банки, индия, азия, сша