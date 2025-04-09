https://1prime.ru/20250409/inflyatsiya-856526739.html
Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28%, сообщили в Минэке
Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28%, сообщили в Минэке - 09.04.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28%, сообщили в Минэке
Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28% в годовом выражении после 10,24% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:10+0300
2025-04-09T19:10+0300
2025-04-09T19:28+0300
экономика
инфляция в россии
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28% в годовом выражении после 10,24% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 1 по 7 апреля рост цен замедлился и в среднем составил 0,14% (неделей ранее - 0,28%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,9%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,07% (против 0,2% на неделе ранее). "Замедлилось удорожание масла подсолнечного, снизились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, возобновилось удешевление сыра, ускорилось удешевление масла сливочного. Замедлился рост цен на говядину, возобновилось удешевление свинины. Ускорилось снижение цен на мясо кур. На хлеб рост цен практически сохранился на уровне предыдущей недели. Яйца продолжают дешеветь", - пишут авторы обзора. В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю выросли на 0,05%, как и неделей ранее. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,3%.
https://1prime.ru/20250408/inflyatsiya-856463216.html
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инфляция в россии
Экономика, инфляция в России
Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28%, сообщили в Минэке
Минэк: инфляция в России на 7 апреля составила 10,28% в годовом выражении
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России на 7 апреля составила 10,28% в годовом выражении после 10,24% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 1 по 7 апреля рост цен замедлился и в среднем составил 0,14% (неделей ранее - 0,28%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,9%, на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,07% (против 0,2% на неделе ранее).
"Замедлилось удорожание масла подсолнечного, снизились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, возобновилось удешевление сыра, ускорилось удешевление масла сливочного. Замедлился рост цен на говядину, возобновилось удешевление свинины. Ускорилось снижение цен на мясо кур. На хлеб рост цен практически сохранился на уровне предыдущей недели. Яйца продолжают дешеветь", - пишут авторы обзора.
Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава ЦБ
В сегменте непродовольственных товаров цены за отчетную неделю выросли на 0,05%, как и неделей ранее. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,3%.