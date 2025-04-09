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МИД Китая прокомментировал повышение пошлин в США до 104%

МИД Китая прокомментировал повышение пошлин в США до 104% - 09.04.2025, ПРАЙМ

МИД Китая прокомментировал повышение пошлин в США до 104%

Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:32+0300

2025-04-09T10:32+0300

2025-04-09T10:32+0300

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ПЕКИН, 9 апр – ПРАЙМ. Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя пошлины США в 104%. "Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств. Мы и впредь будем принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь.Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.

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мировая экономика, россия, китай, сша, пекин