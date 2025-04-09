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В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро
В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро - 09.04.2025, ПРАЙМ
В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро
Две тонны кокаина на 500 миллионов евро изъяты в порту итальянского города Ливорно, сообщила Финансовая гвардия страны. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T11:28+0300
2025-04-09T11:28+0300
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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Две тонны кокаина на 500 миллионов евро изъяты в порту итальянского города Ливорно, сообщила Финансовая гвардия страны. Сотрудники силового ведомства совместно с таможенниками обнаружили запрещенный груз на борту грузового корабля, шедшего из Эквадора. Кокаин был разделен на 1,8 тысячи пакетов и спрятан в контейнере с какао-порошком. "На улицах наркотики могли бы принести торговцам более 500 миллионов евро. Наркотики, отобранные и проанализированные лабораторией местного Агентства по таможне и монополиям, уже уничтожены на мусоросжигательном заводе в Тоскане", - говорится в сообщении. В конце марта Фингвардия сообщила о конфискации крупного груза кокаина из Бразилии: в контейнерах находились 1,17 тысячи килограммов наркотика, который перевозился в жидком виду. Стоимость партии превысила 187 миллионов евро.
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мировая экономика, общество , рим, эквадор, бразилия
Происшествия, Мировая экономика, Общество , Рим, ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ
11:28 09.04.2025
 
В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро

В итальянском Ливорно изъяли две тонны кокаина на 500 миллионов евро

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© AFP / Alberto Pizzoli
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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Две тонны кокаина на 500 миллионов евро изъяты в порту итальянского города Ливорно, сообщила Финансовая гвардия страны.
Сотрудники силового ведомства совместно с таможенниками обнаружили запрещенный груз на борту грузового корабля, шедшего из Эквадора. Кокаин был разделен на 1,8 тысячи пакетов и спрятан в контейнере с какао-порошком.
"На улицах наркотики могли бы принести торговцам более 500 миллионов евро. Наркотики, отобранные и проанализированные лабораторией местного Агентства по таможне и монополиям, уже уничтожены на мусоросжигательном заводе в Тоскане", - говорится в сообщении.
В конце марта Фингвардия сообщила о конфискации крупного груза кокаина из Бразилии: в контейнерах находились 1,17 тысячи килограммов наркотика, который перевозился в жидком виду. Стоимость партии превысила 187 миллионов евро.
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