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В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро

В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро - 09.04.2025, ПРАЙМ

В порту Ливорно изъяли кокаин на полмиллиарда евро

Две тонны кокаина на 500 миллионов евро изъяты в порту итальянского города Ливорно, сообщила Финансовая гвардия страны. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T11:28+0300

2025-04-09T11:28+0300

2025-04-09T11:28+0300

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РИМ, 9 апр – ПРАЙМ. Две тонны кокаина на 500 миллионов евро изъяты в порту итальянского города Ливорно, сообщила Финансовая гвардия страны. Сотрудники силового ведомства совместно с таможенниками обнаружили запрещенный груз на борту грузового корабля, шедшего из Эквадора. Кокаин был разделен на 1,8 тысячи пакетов и спрятан в контейнере с какао-порошком. "На улицах наркотики могли бы принести торговцам более 500 миллионов евро. Наркотики, отобранные и проанализированные лабораторией местного Агентства по таможне и монополиям, уже уничтожены на мусоросжигательном заводе в Тоскане", - говорится в сообщении. В конце марта Фингвардия сообщила о конфискации крупного груза кокаина из Бразилии: в контейнерах находились 1,17 тысячи килограммов наркотика, который перевозился в жидком виду. Стоимость партии превысила 187 миллионов евро.

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рим

эквадор

бразилия

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мировая экономика, общество , рим, эквадор, бразилия