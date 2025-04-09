Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/izderzhki-856516735.html
Немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев
Немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев - 09.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев
Крупный немецкий производитель двигателей Deutz планирует переложить издержки, которые возникнут в связи с введением США высоких импортных пошлин, на своих... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:49+0300
2025-04-09T15:49+0300
экономика
бизнес
сша
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Крупный немецкий производитель двигателей Deutz планирует переложить издержки, которые возникнут в связи с введением США высоких импортных пошлин, на своих американских клиентов, а также намерен расширить производство двигателей для военного транспорта, заявил председатель правления компании Себастьян Шульте. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Непосредственные последствия таможенных пошлин будут переложены на (американских – ред.) клиентов", - сказал Шульте на заседании Мюнхенского клуба экономических журналистов. Его слова приводит газета Handelsblatt. Deutz – немецкий производитель газовых, дизельных, электрических и водородных двигателей. Около 30 тысяч из 160 тысяч ежегодно выпускаемых им двигателей экспортируются в США. В последнее время компания в небольших масштабах сотрудничает с производителями военного транспорта. Подобные меры в краткосрочной перспективе не повлияют на продажи компании, так как товары ее конкурентов из Великобритании и Южной Кореи тоже облагаются пошлинами, считает Шульте. Кроме того, американские производители двигателей не смогут быстро заменить немецкие двигатели, потому что для этого придется менять конструкцию строительной и сельскохозяйственной техники, в которой они используются. Компания не планирует открывать производство в США, добавил председатель правления. Deutz намерен расширять производство двигателей для военного транспорта в случае сокращения продаж в США, также заявил Шульте. "В этой (области – ред.) мы намерены продолжать расти… В принципе, наши двигатели отвечают военным требованиям", - заключил он.
https://1prime.ru/20250409/isk-856513594.html
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, германия
Экономика, Бизнес, США, ГЕРМАНИЯ
15:49 09.04.2025
 
Немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев

Шульте: немецкий Deutz переложит возникшие из-за США издержки на американцев

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Крупный немецкий производитель двигателей Deutz планирует переложить издержки, которые возникнут в связи с введением США высоких импортных пошлин, на своих американских клиентов, а также намерен расширить производство двигателей для военного транспорта, заявил председатель правления компании Себастьян Шульте.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
"Непосредственные последствия таможенных пошлин будут переложены на (американских – ред.) клиентов", - сказал Шульте на заседании Мюнхенского клуба экономических журналистов. Его слова приводит газета Handelsblatt.
Deutz – немецкий производитель газовых, дизельных, электрических и водородных двигателей. Около 30 тысяч из 160 тысяч ежегодно выпускаемых им двигателей экспортируются в США. В последнее время компания в небольших масштабах сотрудничает с производителями военного транспорта.
Подобные меры в краткосрочной перспективе не повлияют на продажи компании, так как товары ее конкурентов из Великобритании и Южной Кореи тоже облагаются пошлинами, считает Шульте. Кроме того, американские производители двигателей не смогут быстро заменить немецкие двигатели, потому что для этого придется менять конструкцию строительной и сельскохозяйственной техники, в которой они используются. Компания не планирует открывать производство в США, добавил председатель правления.
Deutz намерен расширять производство двигателей для военного транспорта в случае сокращения продаж в США, также заявил Шульте. "В этой (области – ред.) мы намерены продолжать расти… В принципе, наши двигатели отвечают военным требованиям", - заключил он.
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США
15:01
 
ЭкономикаБизнесСШАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала