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"Камаз" выпустит образцы беспилотных грузовиков - 09.04.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" выпустит образцы беспилотных грузовиков
"Камаз" выпустит образцы беспилотных грузовиков - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Камаз" выпустит образцы беспилотных грузовиков
"Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:29+0300
2025-04-09T15:33+0300
бизнес
камаз
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила пресс-служба компании". "В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5 - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Еще через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", – привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина. Там уточнили, что автомобили, которые сегодня начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также ездят по М-11 "Нева", принадлежат к версии "Маяк-2". В свою очередь машины нового поколения "Маяк-2.5" будут отличаться способностью самостоятельной парковки для выгрузки. Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в среду на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
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бизнес, камаз
Бизнес, Камаз
15:29 09.04.2025 (обновлено: 15:33 09.04.2025)
 
"Камаз" выпустит образцы беспилотных грузовиков

"Камаз" в 2025 году выпустит образцы беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5"

© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"КАМАЗ Компас
КАМАЗ Компас - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Telegram/Компания "Тракс Восток Рус"
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила пресс-служба компании".
"В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5 - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Еще через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", – привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина.
Там уточнили, что автомобили, которые сегодня начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также ездят по М-11 "Нева", принадлежат к версии "Маяк-2".
В свою очередь машины нового поколения "Маяк-2.5" будут отличаться способностью самостоятельной парковки для выгрузки.
Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в среду на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
*Цех стыковки американских моторов Каменз с коробкой передач производства КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
"Камаз" существенно нарастил выпуск грузовиков нового поколения
1 апреля, 17:58
 
БизнесКамаз
 
 
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