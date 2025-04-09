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Мерц назвал сроки утверждения нового канцлера Германии

Мерц назвал сроки утверждения нового канцлера Германии - 09.04.2025, ПРАЙМ

Мерц назвал сроки утверждения нового канцлера Германии

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассчитывает, что выборы... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T18:19+0300

2025-04-09T18:19+0300

2025-04-09T18:19+0300

политика

фридрих мерц

канцлер германии

прогноз

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассчитывает, что выборы нового канцлера ФРГ состоятся в течение недели после 28 апреля. "Окончательный график определит председатель бундестага по согласованию с фракциями бундестага. Это зависит от того, завершим ли мы все процедуры, в частности опрос членов СДПГ, который начнется сейчас в эти дни. Со своей стороны мы проведем в Берлине 28 апреля небольшой съезд ХДС и примем решение относительного этого коалиционного соглашения. И тогда на неделе после этого могут состояться выборы федерального канцлера. Точный день мы еще не определили", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами (СДПГ). Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выражал намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в 2025 году в стране будут отмечать 20 апреля.

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фридрих мерц, канцлер германии, прогноз