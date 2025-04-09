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США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков
США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков - 09.04.2025, ПРАЙМ
США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков
США депортировали обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, который был объявлен в розыск в 2012 году, его передали России в Египте, сообщила... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:21+0300
2025-04-09T09:21+0300
2025-04-09T09:21+0300
мошенничество
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США депортировали обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, который был объявлен в розыск в 2012 году, его передали России в Египте, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", - сказала Волк. По версии следствия, в период с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денежных средств банков. На покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные средства участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей. По данному факту в ноябре 2008 года возбуждено уголовное дело по статьям 159 (Мошенничество) и 174.1 (Легализация денег) УК РФ. В 2012 году в отношении обвиняемого мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Однако фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. "Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в РФ. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий", – заключила Волк.
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финансы, россия, сша
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, США
США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков
Волк: США передали РФ обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США депортировали обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков, который был объявлен в розыск в 2012 году, его передали России в Египте, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", - сказала Волк.
По версии следствия, в период с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денежных средств банков. На покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные средства участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей.
По данному факту в ноябре 2008 года возбуждено уголовное дело по статьям 159 (Мошенничество) и 174.1 (Легализация денег) УК РФ. В 2012 году в отношении обвиняемого мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Однако фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
"Благодаря тесному взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами по каналам Интерпола разыскиваемый задержан на территории США и депортирован в РФ. В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий", – заключила Волк.
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