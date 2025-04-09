https://1prime.ru/20250409/kitay-856508253.html

Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ

Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ

Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ

Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:14+0300

2025-04-09T13:14+0300

2025-04-09T13:19+0300

экономика

рынки

финансы

китай

вашингтон

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупнейшие государственные банки сократить покупки доллара США", - сказано в тексте публикации.Государственные банки Китая получили от регулятора указание воздержаться от покупки долларов для собственных операций, а также усилить проверки при выполнении заказов на приобретение долларов от своих клиентов.В ответ на это, крупнейшие государственные банки продавали доллары и приобретали юани для демпфирования падения стоимости последнего на спотовом рынке.

https://1prime.ru/20250409/tariffs-856502856.html

китай

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, китай, вашингтон, банки