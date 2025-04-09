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Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ
Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ
Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:14+0300
2025-04-09T13:19+0300
экономика
рынки
финансы
китай
вашингтон
банки
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупнейшие государственные банки сократить покупки доллара США", - сказано в тексте публикации.Государственные банки Китая получили от регулятора указание воздержаться от покупки долларов для собственных операций, а также усилить проверки при выполнении заказов на приобретение долларов от своих клиентов.В ответ на это, крупнейшие государственные банки продавали доллары и приобретали юани для демпфирования падения стоимости последнего на спотовом рынке.
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рынки, финансы, китай, вашингтон, банки
Экономика, Рынки, Финансы, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Банки
13:14 09.04.2025 (обновлено: 13:19 09.04.2025)
 
Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара, пишут СМИ

Reuters: Центробанк Китая просит госбанки снизить закупки доллара

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупнейшие государственные банки сократить покупки доллара США", - сказано в тексте публикации.
Государственные банки Китая получили от регулятора указание воздержаться от покупки долларов для собственных операций, а также усилить проверки при выполнении заказов на приобретение долларов от своих клиентов.
В ответ на это, крупнейшие государственные банки продавали доллары и приобретали юани для демпфирования падения стоимости последнего на спотовом рынке.
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