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Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам - 09.04.2025, ПРАЙМ
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам
Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:16+0300
2025-04-09T05:16+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО вручил Георгиевские знамена командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам", - говорится в сообщении. В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства, уточнили в ведомстве. "Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений", - отметили в оборонном ведомстве. "В завершение торжественных мероприятий командующий армией Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе МО РФ. Ранее генерал-лейтенант Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко бригадам, а также 60-му отдельному гвардейскому мотострелковому батальону 51-й ОА ЮВО.
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общество , россия, рф, москва, владимир путин, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Минобороны РФ
05:16 09.04.2025
 
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам

Командующий 51-й армией ЮВО Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем бригадам

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО вручил Георгиевские знамена командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам", - говорится в сообщении.
В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства, уточнили в ведомстве.
"Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений", - отметили в оборонном ведомстве.
"В завершение торжественных мероприятий командующий армией Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе МО РФ.
Ранее генерал-лейтенант Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко бригадам, а также 60-му отдельному гвардейскому мотострелковому батальону 51-й ОА ЮВО.
 
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