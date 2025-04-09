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Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам

Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам - 09.04.2025, ПРАЙМ

Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам

Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

2025-04-09T05:16+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО вручил Георгиевские знамена командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам", - говорится в сообщении. В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства, уточнили в ведомстве. "Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений", - отметили в оборонном ведомстве. "В завершение торжественных мероприятий командующий армией Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе МО РФ. Ранее генерал-лейтенант Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко бригадам, а также 60-му отдельному гвардейскому мотострелковому батальону 51-й ОА ЮВО.

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