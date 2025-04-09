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Уловка Трампа сработала: вот куда он завел экономику

Уловка Трампа сработала: вот куда он завел экономику - 09.04.2025, ПРАЙМ

Уловка Трампа сработала: вот куда он завел экономику

Тарифные войны Дональда Трампа произвели в мире эффект разорвавшейся бомбы: одни предрекают очередной глобальный кризис, другие считают убытки, третьи ищут... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T06:06+0300

2025-04-09T06:06+0300

2025-04-09T06:06+0300

статья

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

канада

экономический кризис

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Тарифные войны Дональда Трампа произвели в мире эффект разорвавшейся бомбы: одни предрекают очередной глобальный кризис, другие считают убытки, третьи ищут новые возможности. Ясно одно – даже если тарифы возьмут и отменят, мировая торговля уже не будет прежней.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС момента объявления пошлин рынки теряли по 5-10% в день, что сопоставимо с крахом образца 2008 года. Особенно сильно пострадали азиатские индексы - Nikkei 225, Hang Seng, Shanghai Composite, а также американские S&P 500, Dow Jones и Nasdaq. Падение в Гонконге сравнивают с азиатским финансовым кризисом 1997 года.Крпитовалюты тоже демонстрируют значительное снижение. Биткоин рухнул на 10%, опустившись ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября. Это отражает общую тенденцию отхода инвесторов от рисковых активов. Да и состояние самого Трампа, по оценке Forbes, сократилось на 500 миллионов долларов из-за собственных пошлин.Скверный запах кризисаДля серьезной оценки потерь прошло еще слишком мало времени. Пока сложно предположить, насколько сильно в мире пахнет "новым 2008-м или, не дай Бог, еще одной Великой депрессией. Но говорят об этом уже многие. Инвесторы пересчитывают убытки, аналитики ждут обвала цен на сырьевые товары, а индекс риска VIX находится на максимальном уровне с марта 2020 года."По текущим критериям можно наблюдать некий симбиоз сразу двух кризисов прошлого столетия: 30-х (тарифные войны, депрессия) и 70-х (стагфляция, сырьевые шоки)", - говорит специалист отдела аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.Дело в том, что негатив возник не на пустом месте – о рисках рецессии и падения цен на сырье, а также высокой инфляции говорили задолго до того, как Трамп задумал перевернуть мировую торговлю с ног на голову. Уже довольно долго мы можем наблюдать тревожные дисбалансы на рынках, высокий уровень долга и неопределённость в отношении дальнейшей судьбы процентных ставок. Геополитические риски и сохраняющаяся неопределённость в мировой экономике усугубляют ситуацию, одновременно выступая триггером.Конечно, история циклична и подобные ситуации уже происходили в мире, поэтому говорить о начале какого-либо небывалого кризиса ещё рано. Волатильность на рынке — объективная реакция на происходящее, естественный защитный механизм. Не стоит слишком уж всерьез воспринимать нынешние движения вверх-вниз, поддаваясь панике и теряя в итоге ещё больше, советует Найшева.Проигравшие и выигравшиеТем более, невзирая на истерию в СМИ, нынешняя ситуация не так однозначна: в ней есть проигравшие и выигравшие. Кто они?Начнем с пострадавших. Это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии, основные поставщики товаров для американского рынка. Уязвимы Канада и Мексика – большая часть их экспорта также идет в США. Десятилетиями мировая экономика работала именно так – страны с дешевой рабочей силой производили дешевые товары для Штатов. Европейский союз, Япония и Южная Корея подсуетились, но недостаточно. Теперь тарифы от 20% до 36%, что значительно повлияет на их экспорт и экономический рост.Но не все так однозначно. Китай заблаговременно дифференцировал свою торговлю и на американский экспорт у него приходится всего 15%. Хуже придется Вьетнаму и Камбодже – пошлины для них приближаются к верхней планке в 50%, а других покупателей они найти не успели.Относительными выгодоприобретателями могут стать Вьетнам и Индия, если торговля будет перенаправлена от Китая. Некоторые европейские страны с меньшей зависимостью от экспорта в США могут показать лучшие результаты благодаря фискальным и монетарным стимулам. Мексика и Канада могут получить преимущества благодаря исключениям, предусмотренным USMCA.Страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Аргентина, могут увеличить свой экспорт на рынки, вводящие ответные меры против США. В самих США ориентированные на внутренний рынок компании могут выиграть от снижения иностранной конкуренции.В любом случае, потребуется глобальное перенаправление поставок, поиск новых рынков либо сокращение экспорта, что приведёт к негативным последствиям. Например, Пекин ввёл аналогичные тарифы на продукцию из США. Фермеры, засеявшие поля соей и кукурузой для китайских покупателей взвыли – куда теперь девать урожай и чем платить по кредитам?Трамп отреагировал в своем стиле – он предупредил о возможности увеличить пошлины более чем на 100%, если КНР не отменит свои."Ситуация напоминает своего рода начало конфликта двух хищников и наступает момент, когда им надо понять, ограничится ли это лишь вздыбленной шерстью, или же в ход пойдут зубы и когти", - иронизирует Найшева.Серьезные перебои наблюдаются в автомобильной и полупроводниковой промышленности. Тарифы в размере 25% на импорт автомобилей и запчастей ведут к росту цен и нарушениям в глобальных цепочках поставок. Европейские автопроизводители, в том числе, Volkswagen и Audi, уже приостанавливают экспорт легковых машин в США – как минимум, до пересчета цен, чтобы скомпенсировать пошлины."В сфере полупроводников тарифы вызывают удорожание серверов, графических процессоров и другой высокотехнологичной продукции", - отметил Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. И, конечно, смартфонов. Как подсчитали в Reuters, новые пошлины США могут привести к росту цен на iPhone на 43 процента. Дабы создать запас, Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone. На какое-то время это позволит поддерживать существующие цены.Плюсы и минусы для РоссииПошлин против России США вводить не стали, объяснив это тем, что из-за санкций не ведут с нами никакого бизнеса. Наш экспорт в США в 2024 году составил всего 3 миллиарда долларов. Однако глобальная рецессия может негативно повлиять на российскую экономику, приведя к падению цен на нефть - основной экспортный товар России. То же коснется металла, удобрений, продукции АПК. Когда американский спрос сократится, производители начнут искать покупателей в других регионах, усиливая конкуренцию. Они будут пытаться выдавить нас с не так давно завоеванных новых рынков.Россия может также столкнуться с удорожанием "серого импорта" из-за общего роста мировых цен. Серьёзной проблемой станет дальнейшее сокращение базы электронных компонентов и электроники в целом, но здесь у российских покупателей может появиться и окно возможностей. Товары, не дошедшие до американских покупателей, окольными путями могут прийти к нам.Вместе с тем, в условиях роста стоимости торговли с США Европа и Азия могут обратиться к России, что укрепит экономические отношения России с этими регионами, особенно с Китаем.Только спокойствиеЭксперты напоминают, что на фоне охватившей мир паники Трамп призывает всех к спокойствию. Возможно, именно этот месседж является неким индикатором контроля ситуации. Пошлины введены не только и не столько ради того, чтобы обрушить все, сколько являются инструментом для поиска взаимовыгодных торговых соглашений со странами-партнёрами. На это указывают заявления Трампа о том, что тарифы дают "большую силу для переговоров" и что они "могут быть и постоянными, и открытыми для переговоров". Он пошел на этот шаг, понимая последствия в виде обвала рынков – даже американского, но решил, что жертва допустима.Если все действительно так, обвал может прекратиться достаточно скоро – как только США и их торговые партнёры придут к консенсусу, который может ознаменовать собой и начало нового уклада. Сообщения о том, что более 50 стран обратились для переговоров, также подтверждают эту версию.При этом Трамп занимает жесткую позицию, заявляя о готовности выдержать краткосрочные экономические трудности ради долгосрочных выгод. По оценкам Белого дома, благодаря новым пошлинам США будет ежегодно получать примерно 100 миллиардов долларов.В условиях неопределенности ведущие финансовые институты существенно повысили вероятность рецессии в США - Goldman Sachs до 45%, TD Securities до 50%, а Morningstar оценивает этот показатель в 40-50% в течение ближайшего года. JPMorgan поднял вероятность глобальной рецессии до 60% с 40%."Это серьезные предупреждения, но не предсказание полного краха финансовой системы, подобного кризису 2008 года. Устойчивость банковского сектора и отсутствие признаков полномасштабного кризиса смягчают угрозу", - полагает Антонов.По его мнению, даже если стороны придут к компромиссу, быстрая отмена тарифов маловероятна. А, значит, миру придется приспосабливаться, вырабатывая новые правила игры и неизбежно набивая шишки. Насколько это будет долго и болезненно, покажут уже ближайшие месяцы. Возможно, даже недели.

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китай

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, канада, экономический кризис