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Банк России обозначил на четверг курс юаня, доллара и евро
Банк России обозначил на четверг курс юаня, доллара и евро - 09.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил на четверг курс юаня, доллара и евро
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 6,88 копейки - до 11,6352 рубля, доллара - на 62,82 копейки, до 86,0923 рубля, евро... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:58+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 6,88 копейки - до 11,6352 рубля, доллара - на 62,82 копейки, до 86,0923 рубля, евро - на 1,32 рубля, до 95,091 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, финансы
Банк России, Рынки, Финансы
Банк России обозначил на четверг курс юаня, доллара и евро
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 11,64, доллара - 86,09, евро - 95,09 руб
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 6,88 копейки - до 11,6352 рубля, доллара - на 62,82 копейки, до 86,0923 рубля, евро - на 1,32 рубля, до 95,091 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.