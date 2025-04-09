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В ЕК решили не продлевать торговые льготы для сельхозпродукции Украины

В ЕК решили не продлевать торговые льготы для сельхозпродукции Украины - 09.04.2025, ПРАЙМ

В ЕК решили не продлевать торговые льготы для сельхозпродукции Украины

Еврокомиссия не будет продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:53+0300

2025-04-09T19:53+0300

2025-04-09T19:54+0300

экономика

еврокомиссия

льготы

сельхозпродукция

украина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия не будет продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях, сообщает издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. "Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет (ЕС - ред.) ясно дал понять, что продление (торговых льгот - ред.) невозможно", - приводит издание слова Хансена. Согласно еврокомиссару, ЕК готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены. Как отмечает Politico, этот шаг представляет собой "политически чувствительную" перезагрузку после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств ряда стран ЕС. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

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еврокомиссия, льготы, сельхозпродукция, украина