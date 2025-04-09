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Минпромторг и "Дом.РФ" запустили льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг и "Дом.РФ" запустили льготный лизинг сельхозтехники - 09.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг и "Дом.РФ" запустили льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг РФ и госкомпания "Дом.РФ" запустили совместную программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, ее общий объем до 2030 года составит 330... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:08+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и госкомпания "Дом.РФ" запустили совместную программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, ее общий объем до 2030 года составит 330 миллиардов рублей, сообщило министерство. "Минпромторг России и госкомпания "Дом.РФ" запустили программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Антикризисная мера разработана как дополнительный инструмент поддержки рынка, отечественных машиностроителей и аграриев", – говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что для привлечения частных инвестиций дочернее общество "Дом.РФ" размещает облигации, а затем эти средства направляются в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники и ее последующей реализации на льготных условиях за счет субсидии Минпромторга. Общий объем программы до 2030 года составит 330 миллиардов рублей. "Минпромторг России уже реализует целый комплекс мер поддержки рынка сельскохозяйственной техники, однако мы регулярно донастраиваем и расширяем этот инструментарий, оперативно реагируем на влияние макроэкономических факторов. За счет льготных условий по новой программе рассчитываем до 2030 года обновить в хозяйствах около 47 тысяч единиц техники. Объем бюджетного финансирования на ближайшую трехлетку на эти цели превышает 11 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко со своей стороны сообщил, что госкомпания уже ведет переговоры с регионами и в ближайшее время определит, какие из них в первую очередь получат льготное финансирование для приобретения техники. Ожидается, что в 2025 году объем привлечения частных инвестиций через выпуск облигаций "Дом.РФ" по данной программе составит около 10 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, виталий мутко, дом.рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Виталий Мутко, Дом.РФ, Минпромторг
Минпромторг и "Дом.РФ" запустили льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг и "Дом.РФ" запустили программу льготного лизинга сельхозтехники
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ и госкомпания "Дом.РФ" запустили совместную программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, ее общий объем до 2030 года составит 330 миллиардов рублей, сообщило министерство.
"Минпромторг России и госкомпания "Дом.РФ" запустили программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Антикризисная мера разработана как дополнительный инструмент поддержки рынка, отечественных машиностроителей и аграриев", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что для привлечения частных инвестиций дочернее общество "Дом.РФ" размещает облигации, а затем эти средства направляются в виде займов лизинговым компаниям для приобретения техники и ее последующей реализации на льготных условиях за счет субсидии Минпромторга. Общий объем программы до 2030 года составит 330 миллиардов рублей.
"Минпромторг России уже реализует целый комплекс мер поддержки рынка сельскохозяйственной техники, однако мы регулярно донастраиваем и расширяем этот инструментарий, оперативно реагируем на влияние макроэкономических факторов. За счет льготных условий по новой программе рассчитываем до 2030 года обновить в хозяйствах около 47 тысяч единиц техники. Объем бюджетного финансирования на ближайшую трехлетку на эти цели превышает 11 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко со своей стороны сообщил, что госкомпания уже ведет переговоры с регионами и в ближайшее время определит, какие из них в первую очередь получат льготное финансирование для приобретения техники. Ожидается, что в 2025 году объем привлечения частных инвестиций через выпуск облигаций "Дом.РФ" по данной программе составит около 10 миллиардов рублей.
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