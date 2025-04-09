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"Мегафон Ритейл" оштрафовали за доступ к персональным данным
"Мегафон Ритейл" оштрафовали за доступ к персональным данным - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Мегафон Ритейл" оштрафовали за доступ к персональным данным
Суд в Москве оштрафовал АО "Мегафон Ритейл" на 60 тысяч рублей по заявлению клиентки, обратившей внимание, что выведенные в салоне связи на монитор персональные | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:22+0300
2025-04-09T05:22+0300
2025-04-09T05:22+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал АО "Мегафон Ритейл" на 60 тысяч рублей по заявлению клиентки, обратившей внимание, что выведенные в салоне связи на монитор персональные данные видны любому через стеклянное ограждение, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина посетила салон связи "Мегафона" в одном из торговых центров. Во время обслуживания она обнаружила, что монитор специалиста расположен таким образом, что через стеклянное ограждение салона третьим лицам визуально доступны ее персональные данные. Она даже сделала фотографию снаружи помещения, убедившись, что на ней можно рассмотреть ФИО, дату рождения, паспортные данные и прочее. В этой связи клиентка обратилась в Роскомнадзор.
Протокол был составлен по статье КоАП о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Суд установил, что АО "Мегафон Ритейл" действительно не обеспечило конфиденциальность информации пользователей, компанию в середине марта оштрафовали на 60 тысяч рублей.
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технологии, бизнес, общество , мегафон, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Общество , Мегафон, Роскомнадзор
"Мегафон Ритейл" оштрафовали за доступ к персональным данным
"Мегафон Ритейл" оштрафовали на 60 тысяч рублей за доступ к персональным данным
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал АО "Мегафон Ритейл" на 60 тысяч рублей по заявлению клиентки, обратившей внимание, что выведенные в салоне связи на монитор персональные данные видны любому через стеклянное ограждение, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина посетила салон связи "Мегафона" в одном из торговых центров. Во время обслуживания она обнаружила, что монитор специалиста расположен таким образом, что через стеклянное ограждение салона третьим лицам визуально доступны ее персональные данные. Она даже сделала фотографию снаружи помещения, убедившись, что на ней можно рассмотреть ФИО, дату рождения, паспортные данные и прочее. В этой связи клиентка обратилась в Роскомнадзор.
Протокол был составлен по статье КоАП о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Суд установил, что АО "Мегафон Ритейл" действительно не обеспечило конфиденциальность информации пользователей, компанию в середине марта оштрафовали на 60 тысяч рублей.