Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/mery-856518155.html
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - 09.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия
Постоянные представители стран-членов Европейского союза одобрили контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:27+0300
2025-04-09T16:31+0300
экономика
сша
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза одобрили контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали."Сегодня государства-члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", - сказано в опубликованном документе Еврокомиссии.Дополнительные пошлины будут взиматься, начиная с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.Ранее отмечалось, что Евросоюз введет дополнительные пошлины на различные товары, включая сельскохозяйственную продукцию, древесину и мотоциклы. Общая сумма введенных пошлин составит от 10 до 25% и может затронуть американский экспорт в страны ЕС на 21 миллиард евро.
https://1prime.ru/20250409/wired-856517226.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ес, ек
Экономика, США, ЕС, ЕК
16:27 09.04.2025 (обновлено: 16:31 09.04.2025)
 
В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

ЕК: страны ЕС согласовали меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза одобрили контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали.
"Сегодня государства-члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", - сказано в опубликованном документе Еврокомиссии.
Дополнительные пошлины будут взиматься, начиная с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
Ранее отмечалось, что Евросоюз введет дополнительные пошлины на различные товары, включая сельскохозяйственную продукцию, древесину и мотоциклы. Общая сумма введенных пошлин составит от 10 до 25% и может затронуть американский экспорт в страны ЕС на 21 миллиард евро.
Флаг США
В США посоветовали срочно скупать гаджеты из-за пошлин на товары из Китая
16:03
 
ЭкономикаСШАЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала