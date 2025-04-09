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В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия - 09.04.2025, ПРАЙМ

В ЕС согласовали ответные меры на пошлины США на импорт стали и алюминия

Постоянные представители стран-членов Европейского союза одобрили контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T16:27+0300

2025-04-09T16:27+0300

2025-04-09T16:31+0300

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза одобрили контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали."Сегодня государства-члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", - сказано в опубликованном документе Еврокомиссии.Дополнительные пошлины будут взиматься, начиная с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.Ранее отмечалось, что Евросоюз введет дополнительные пошлины на различные товары, включая сельскохозяйственную продукцию, древесину и мотоциклы. Общая сумма введенных пошлин составит от 10 до 25% и может затронуть американский экспорт в страны ЕС на 21 миллиард евро.

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