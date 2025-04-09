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Консультации России и США по работе посольств пройдут в Турции 10 апреля

Консультации России и США по работе посольств пройдут в Турции 10 апреля - 09.04.2025, ПРАЙМ

Консультации России и США по работе посольств пройдут в Турции 10 апреля

Вторая встреча представителей России и США по нормализации работы дипломатических представительств пройдет в Турции 10 апреля. Это подтвердила официальный... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T10:56+0300

2025-04-09T10:56+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Вторая встреча представителей России и США по нормализации работы дипломатических представительств пройдет в Турции 10 апреля. Это подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Подтверждаю, они (российско-американские консультации по нормализации работы дипломатических миссий двух стран. — Прим. ред.) состоятся завтра, это будет второй раунд", — сказала она.Hоссийскую делегацию возглавит посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Как уточнила Захарова, будет продолжена работа по устранению многочисленных преград, затрудняющих работу дипломатов двух стран.Прибытие делегаций ожидается в среду. Как сообщил агентству РИА Новости осведомленный источник, меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства России в Стамбуле на фоне планируемых консультаций. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города, полиция дежурит возле него и в обычные дни, как и у большинства дипмиссий в центре города.Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часа. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

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мировая экономика, россия, москва, турция, мария захарова, мид рф