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МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/minekonomiki-856519890.html
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон - 09.04.2025, ПРАЙМ
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон
Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:07+0300
2025-04-09T17:07+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
крым
севастополь
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации. "Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47% (на лето - ред.), по Севастополю - на 70% выше бронирования", - сказал Вахруков. Ранее в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с прошлым годом. По его данным, спрос на отели Краснодарского края на этот период вырос на 33%, Санкт-Петербурга - на 50%, Москвы - на 65%, Ставропольского края - на 26%, Татарстана - на 25%.
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туризм, бизнес, россия, крым, севастополь
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
17:07 09.04.2025
 
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон

МЭР: продажи туров в Крым на лето выросли на 47%, в Севастополь - на 70%

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВесна в Крыму
Весна в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации.
"Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47% (на лето - ред.), по Севастополю - на 70% выше бронирования", - сказал Вахруков.
Ранее в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с прошлым годом. По его данным, спрос на отели Краснодарского края на этот период вырос на 33%, Санкт-Петербурга - на 50%, Москвы - на 65%, Ставропольского края - на 26%, Татарстана - на 25%.
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ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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