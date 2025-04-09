https://1prime.ru/20250409/minekonomiki-856519890.html
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон - 09.04.2025, ПРАЙМ
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон
Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:07+0300
2025-04-09T17:07+0300
2025-04-09T17:07+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
крым
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/00/838640080_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_a7b515f7ada82a0c59c70eaa95958715.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации. "Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47% (на лето - ред.), по Севастополю - на 70% выше бронирования", - сказал Вахруков. Ранее в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с прошлым годом. По его данным, спрос на отели Краснодарского края на этот период вырос на 33%, Санкт-Петербурга - на 50%, Москвы - на 65%, Ставропольского края - на 26%, Татарстана - на 25%.
https://1prime.ru/20250409/analitik-856499954.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/00/838640080_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_69c060d9f116cb3d4bf0982a9fe44018.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, крым, севастополь
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
МЭР отметил рост продажи туров в Крым на летний сезон
МЭР: продажи туров в Крым на лето выросли на 47%, в Севастополь - на 70%
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации.
"Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47% (на лето - ред.), по Севастополю - на 70% выше бронирования", - сказал Вахруков.
Ранее в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с прошлым годом. По его данным, спрос на отели Краснодарского края на этот период вырос на 33%, Санкт-Петербурга - на 50%, Москвы - на 65%, Ставропольского края - на 26%, Татарстана - на 25%.
Протесты в Турции не затронут туризм, уверен аналитик