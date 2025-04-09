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Минфин предложил продлить срок уплаты налогов в Курской области

Минфин предложил продлить срок уплаты налогов в Курской области - 09.04.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил продлить срок уплаты налогов в Курской области

Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T01:48+0300

2025-04-09T01:48+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах, до 1 декабря 2026 года, такой проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались ‎на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции ‎и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск". "Проект постановления предусматривает изменение в отношении указанных лиц срока уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, подлежащих уплате в 2024 году и в 2025 году, – не позднее ‎1 декабря 2026 года", - говорится в пояснительной записке. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление правительства РФ от 7 декабря 2024 года № 1735. Вместе с тем, проектом также предлагается внести изменение в постановление правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222, а именно уточнить критерии предоставления некоторых налоговых мер поддержки физическим лицам. Согласно постановлению правительства № 1222, получить эти меры поддержки могут организации и предприниматели, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Курской области или территория Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении. Так, проектом предлагается изменить этот критерий "с места осуществления предпринимательской деятельности на место жительства, учитывая возникающие сложности с идентификацией таких лиц у правительства Курской области и ФНС России". Проект постановления позволит указанным лицам высвободить средства ‎для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки ‎на обозначенной территории Курской области, указывается в пояснительной записке.

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