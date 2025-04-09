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Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/minfin-856506619.html
Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний
Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ
Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний
Минфин РФ подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия рассмотрит его на этой неделе, условия ухода иностранного бизнеса из РФ | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:37+0300
2025-04-09T14:00+0300
экономика
россия
финансы
москва
владимир путин
минфин
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия рассмотрит его на этой неделе, условия ухода иностранного бизнеса из РФ правкомиссия не меняет, сообщил РИА Новости замглавы Минфина Иван Чебесков. "Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект. Пока только вот это", - ответил Чебесков на соответствующий вопрос. При этом замминистра отметил, что правкомиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из РФ. "Нет, не поменялись", - сказал он, говоря об условиях выхода. Чебесков также ответил на вопрос, обсуждаются ли еще распоряжения, разрешающие нерезидентам выходить из российских активов. Так, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть". "Тут сложно делать какие то прогнозы на будущее. Это решение, распоряжение президента. Мы не можем за администрацию делать прогноз, но я не исключаю, что будут дополнительные разрешения в будущем", - ответил Чебесков.
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россия, финансы, москва, владимир путин, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин, Минфин
12:37 09.04.2025 (обновлено: 14:00 09.04.2025)
 
Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний

Минфин подготовил проект условий для возвращения иностранных компаний в Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в РФ, правкомиссия рассмотрит его на этой неделе, условия ухода иностранного бизнеса из РФ правкомиссия не меняет, сообщил РИА Новости замглавы Минфина Иван Чебесков.
"Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект. Пока только вот это", - ответил Чебесков на соответствующий вопрос.
При этом замминистра отметил, что правкомиссия не меняет условия по выходу иностранного бизнеса из РФ. "Нет, не поменялись", - сказал он, говоря об условиях выхода.
Чебесков также ответил на вопрос, обсуждаются ли еще распоряжения, разрешающие нерезидентам выходить из российских активов. Так, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть".
"Тут сложно делать какие то прогнозы на будущее. Это решение, распоряжение президента. Мы не можем за администрацию делать прогноз, но я не исключаю, что будут дополнительные разрешения в будущем", - ответил Чебесков.
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