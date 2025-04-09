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Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев
Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев - 09.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев
Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:18+0300
2025-04-09T13:18+0300
технологии
россия
москва
рф
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных записей на "Госуслугах", сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Да (планируем - ред.). В одном пакете все делать. СНИЛС, регистрация учетных записей, биометрическая идентификация, все one stop… В МФЦ, в банках все делать", - сказал Шадаев на площадке конференции "Ведомости Телеком 2025". Он добавил, что технически министерство начало тестировать регистрацию иностранцев "одним касанием". В марте Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". Обновленные правила позволят сократить срок оформления СНИЛС для иностранцев, а также срок передачи сведений о нем в различные информсистемы. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
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технологии, россия, москва, рф, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев, Минцифры
13:18 09.04.2025
 
Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев

Минцифры планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных записей на "Госуслугах", сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Да (планируем - ред.). В одном пакете все делать. СНИЛС, регистрация учетных записей, биометрическая идентификация, все one stop… В МФЦ, в банках все делать", - сказал Шадаев на площадке конференции "Ведомости Телеком 2025".
Он добавил, что технически министерство начало тестировать регистрацию иностранцев "одним касанием".
В марте Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". Обновленные правила позволят сократить срок оформления СНИЛС для иностранцев, а также срок передачи сведений о нем в различные информсистемы.
С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры отметили основные условия в создании системы блокировки звонков
7 апреля, 12:38
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАРФМаксут ШадаевМинцифры
 
 
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