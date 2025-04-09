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"Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства
"Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства
"Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:26+0300
2025-04-09T15:26+0300
2025-04-09T15:26+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. "Почта России" получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это поможет гражданам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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РОССИЯ, Почта России, Минцифры
"Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства
Минцифры: "Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.
"Почта России" получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это поможет гражданам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России".
В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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