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Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов - 09.04.2025, ПРАЙМ
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T15:45+0300
2025-04-09T15:45+0300
2025-04-09T15:45+0300
бизнес
россия
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. "Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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бизнес, россия, максут шадаев, минцифры
Бизнес, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов
Минцифры: почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.
"Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении.
Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России".
В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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