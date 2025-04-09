https://1prime.ru/20250409/mintsifry-856515845.html

Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов

Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов

Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:45+0300

2025-04-09T15:45+0300

2025-04-09T15:45+0300

бизнес

россия

максут шадаев

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83153/71/831537131_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e307648ff7467f0642fd4e83ef6e1cc4.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. "Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

https://1prime.ru/20250409/mintsifry-856514573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максут шадаев, минцифры