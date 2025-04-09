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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям - 09.04.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям
Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ биржи" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:36+0300
2025-04-09T13:36+0300
2025-04-09T13:36+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ биржи" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 13:08:00 текущая цена составила 188.3 руб. (Отклонение – 20.88%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (238 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:12:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На момент приостановки акции "СПБ Биржи" теряли более 20% к уровню закрытия основной сессии вторника и стоили 188,8 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.42 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынки, торги, москва, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям
Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ Биржи"
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ биржи" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 13:08:00 текущая цена составила 188.3 руб. (Отклонение – 20.88%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (238 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:12:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
На момент приостановки акции "СПБ Биржи" теряли более 20% к уровню закрытия основной сессии вторника и стоили 188,8 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.42 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Индекс Мосбиржи отыграл большую часть дневного падения