https://1prime.ru/20250409/mosbirzha-856509566.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям - 09.04.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям

Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ биржи" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:36+0300

2025-04-09T13:36+0300

2025-04-09T13:36+0300

экономика

рынки

торги

москва

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "СПБ биржи" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 13:08:00 текущая цена составила 188.3 руб. (Отклонение – 20.88%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (238 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:12:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На момент приостановки акции "СПБ Биржи" теряли более 20% к уровню закрытия основной сессии вторника и стоили 188,8 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.42 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

https://1prime.ru/20250407/mosbirzha-856448891.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, москва, мосбиржа