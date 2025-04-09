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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Российский рынок акций усиливает падение, основной индекс теряет более 5% и уже ниже 2600 пунктов – на минимуме с 20 декабря прошлого года, следует из данных... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:15+0300

2025-04-09T14:15+0300

2025-04-09T14:23+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает падение, основной индекс теряет более 5% и уже ниже 2600 пунктов – на минимуме с 20 декабря прошлого года, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 14.15 мск падает на 5,07%, до 2607,06 пункта, а минутами ранее он обновил минимум с 20 декабря, упав до отметки 2599,1 пункта.Индекс Мосбиржи в юанях в то же время падает на 5,19% до 1033,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,96%, до 962,16 пункта.

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мосбиржа, рынки, торги