https://1prime.ru/20250409/moshennichestvo-856510524.html

ЦБ оценил выход на общегосударственный уровень борьбу с мошенничеством

ЦБ оценил выход на общегосударственный уровень борьбу с мошенничеством - 09.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил выход на общегосударственный уровень борьбу с мошенничеством

Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:51+0300

2025-04-09T13:51+0300

2025-04-09T13:51+0300

экономика

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, это ключ к успеху, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, вопрос кредитного мошенничества беспокоит граждан, они устанавливают добровольные самозапреты на кредиты. Нужно бороться дальше с мошенничеством, принимать иные меры, добавила она. Госдума, продолжила Набиуллина, в короткие сроки приняла специальный закон против кредитного мошенничества – о сервисе "второй руки", важном для пожилых людей. Кроме того, Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой, отметила она. "Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут", – сказала Набиуллина.

https://1prime.ru/20250409/moshenniki-856504524.html

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финансы, эльвира набиуллина