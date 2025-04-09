https://1prime.ru/20250409/moshennichestvo-856528109.html

Против экс-владельца банка "Югра" возбудили новое дело о мошенничестве

Против экс-владельца банка "Югра" возбудили новое дело о мошенничестве - 09.04.2025, ПРАЙМ

Против экс-владельца банка "Югра" возбудили новое дело о мошенничестве

Новое дело о мошенничестве возбудили против бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже получившего 9 лет колонии за растрату более 23... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:57+0300

2025-04-09T19:57+0300

2025-04-09T19:57+0300

происшествия

банк югра

владелец

уголовное дело

мошенничество

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Новое дело о мошенничестве возбудили против бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже получившего 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, сообщили в Мещанском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250402/sud-856303863.html

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банк югра, владелец, уголовное дело, мошенничество