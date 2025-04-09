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Лжеброкеры оставили московскую пенсионерку без квартиры и дома

Лжеброкеры оставили московскую пенсионерку без квартиры и дома - 09.04.2025, ПРАЙМ

Лжеброкеры оставили московскую пенсионерку без квартиры и дома

Аферисты убедили московскую пенсионерку продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги по предложению лжеброкеров, сообщает прокуратура Москвы. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:09+0300

2025-04-09T12:09+0300

2025-04-09T12:09+0300

мошенничество

недвижимость

бизнес

москва

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Аферисты убедили московскую пенсионерку продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги по предложению лжеброкеров, сообщает прокуратура Москвы. "Столичная пенсионерка поверила в возможность быстрого заработка и лишилась 22 миллионов рублей от продажи квартиры и дома", - говорится в релизе. Неизвестный позвонил 75-летней москвичке, представился сотрудником инвестиционной компании и предложил солидную прибавку к пенсии. Для этого нужно было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель – 2,5 миллиона рублей. Он гарантировал более чем 5 миллионов рублей дохода за три месяца. Наличных у женщины не было, и злоумышленники уговорили продать квартиру. Полученные от сделки деньги по указанию аферистов женщина передала неизвестным в офисе "Москва-Сити", думая, что пополняет свой крипто-кошелек, а еще часть отдала курьеру. Затем псевдоброкеры убедили женщину увеличить портфель еще на 2 миллиона рублей, для чего пострадавшая продала дом в Тверской области. После очередной смены телефонного "брокера" женщина поняла, что ее обманули. "Напоминаем о распространенной схеме хищения денежных средств под предлогом инвестиций и "лжеброкерах", а также о том, как не стать жертвой такого мошенничества. Инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета сторонних юридических лиц, не просит перевести их на карту физического лица либо передать курьеру", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250409/cyber-856502549.html

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недвижимость, бизнес, москва