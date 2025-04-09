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В Москве с начала года выросли зарплатные предложения для рабочих - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Москве с начала года выросли зарплатные предложения для рабочих
В Москве с начала года выросли зарплатные предложения для рабочих - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Москве с начала года выросли зарплатные предложения для рабочих
Зарплатные предложения в Москве сильнее всего с начала года увеличились у рабочих строительной сферы и промышленности, в этих отраслях наибольший рост показали... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T03:00+0300
2025-04-09T03:00+0300
бизнес
экономика
промышленность
москва
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Москве сильнее всего с начала года увеличились у рабочих строительной сферы и промышленности, в этих отраслях наибольший рост показали доходы дорожных рабочих и кровельщиков (по 10%), а также слесарей (11,1%), свидетельствуют данные сервиса SuperJob, подготовленные для РИА Новости. "За январь-март 2025 в Москве больше всего выросли среднерыночные зарплатные предложения для рабочих: на 5,4% в строительной отрасли и 5,3% в промышленности", - говорится в данных. Отмечается, что в среди рабочих в строительстве сильнее всего выросли зарплатные предложения для дорожных рабочих и кровельщиков (по 10%), слесарей-сантехников (5,6%) и плиточников (5,3%). На производствах наиболее высокий рост у слесарей (11,1%), монтажников оборудования, столяров и плотников (по 9,1%), а также швей и портных (7%). Согласно сервису, у инженерно-технических работников в промышленности зарплаты выросли на 4,3%. Более всего - у инженеров-электронщиков (на 8%), инженеров-программистов ЧПУ (7,1%), инженеров-энергетиков и инженеров-наладчиков (по 4,2%). У инженерно-технических работников в строительстве среднерыночные зарплаты с начала года прибавили 1,3%. Заметнее всего в сфере выросли зарплатные предложения для дорожных рабочих и кровельщиков (на 10%), слесарей-сантехников (5,6%) и плиточников (5,3%). Доходы транспортных и складских работников увеличились на 1,1%. "Зарплаты в IT выросли на 3,6%... Больше всего выросли зарплаты специалистов по информационной безопасности (на 5%), системных аналитиков и программистов баз данных (по 3,6%)", - уточнили в данных.
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бизнес, промышленность, москва
Бизнес, Экономика, Промышленность, МОСКВА
03:00 09.04.2025
 
В Москве с начала года выросли зарплатные предложения для рабочих

SuperJob: зарплаты в Москве с начала года выросли у дорожных рабочих и кровельщиков

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в Москве сильнее всего с начала года увеличились у рабочих строительной сферы и промышленности, в этих отраслях наибольший рост показали доходы дорожных рабочих и кровельщиков (по 10%), а также слесарей (11,1%), свидетельствуют данные сервиса SuperJob, подготовленные для РИА Новости.
"За январь-март 2025 в Москве больше всего выросли среднерыночные зарплатные предложения для рабочих: на 5,4% в строительной отрасли и 5,3% в промышленности", - говорится в данных.
Отмечается, что в среди рабочих в строительстве сильнее всего выросли зарплатные предложения для дорожных рабочих и кровельщиков (по 10%), слесарей-сантехников (5,6%) и плиточников (5,3%). На производствах наиболее высокий рост у слесарей (11,1%), монтажников оборудования, столяров и плотников (по 9,1%), а также швей и портных (7%).
Согласно сервису, у инженерно-технических работников в промышленности зарплаты выросли на 4,3%. Более всего - у инженеров-электронщиков (на 8%), инженеров-программистов ЧПУ (7,1%), инженеров-энергетиков и инженеров-наладчиков (по 4,2%). У инженерно-технических работников в строительстве среднерыночные зарплаты с начала года прибавили 1,3%. Заметнее всего в сфере выросли зарплатные предложения для дорожных рабочих и кровельщиков (на 10%), слесарей-сантехников (5,6%) и плиточников (5,3%). Доходы транспортных и складских работников увеличились на 1,1%.
"Зарплаты в IT выросли на 3,6%... Больше всего выросли зарплаты специалистов по информационной безопасности (на 5%), системных аналитиков и программистов баз данных (по 3,6%)", - уточнили в данных.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьМОСКВА
 
 
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