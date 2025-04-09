Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250409/mts-856495227.html
МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии
МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии - 09.04.2025, ПРАЙМ
МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии
МТС первым из российских операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии: пользователь сможет зайти c помощью отпечатка пальца или по лицу в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:32+0300
2025-04-09T06:32+0300
технологии
бизнес
россия
москва
мтс
dns
fix price
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856495227.jpg?1744169539
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. МТС первым из российских операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии: пользователь сможет зайти c помощью отпечатка пальца или по лицу в приложения на смартфоне, а также на сайты, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС"... объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации - технологии Passkey ("ключа доступа"). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или Face ID", - говорится в сообщении. "Авторизация по биометрии стала доступна в 119 сервисах МТС и партнеров, включая b2b-продукты, МТС Live, "МТС Музыка", Profi, DNS, "Сима-ленд", "Мираж Синема", Medsi, Fix Price, Fitmost, Yamaguchi, МТС Shop, "МТС Тикетленд", "Строки" и другие, в качестве альтернативы и наряду с привычными методами авторизации", - добавили в компании. В планах у компании внедрить технологию в сервисы "Мой МТС", KION и остальные решения экосистемы. "Главное преимущество технологии - невозможность фишинга и кражи пароля методами социальной инженерии. Ожидаем, что уже на конец 2025 года каждый десятый пользователь сервисов экосистемы МТС будет входить в свой аккаунт с помощью Passkey", - отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин. Сейчас на российском рынке подобная технология есть у VK, "Сбера" и "Яндекса".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва, мтс, dns, fix price
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МТС, DNS, Fix Price
06:32 09.04.2025
 
МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии

МТС первым из операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. МТС первым из российских операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии: пользователь сможет зайти c помощью отпечатка пальца или по лицу в приложения на смартфоне, а также на сайты, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС"... объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации - технологии Passkey ("ключа доступа"). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или Face ID", - говорится в сообщении.
"Авторизация по биометрии стала доступна в 119 сервисах МТС и партнеров, включая b2b-продукты, МТС Live, "МТС Музыка", Profi, DNS, "Сима-ленд", "Мираж Синема", Medsi, Fix Price, Fitmost, Yamaguchi, МТС Shop, "МТС Тикетленд", "Строки" и другие, в качестве альтернативы и наряду с привычными методами авторизации", - добавили в компании.
В планах у компании внедрить технологию в сервисы "Мой МТС", KION и остальные решения экосистемы.
"Главное преимущество технологии - невозможность фишинга и кражи пароля методами социальной инженерии. Ожидаем, что уже на конец 2025 года каждый десятый пользователь сервисов экосистемы МТС будет входить в свой аккаунт с помощью Passkey", - отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.
Сейчас на российском рынке подобная технология есть у VK, "Сбера" и "Яндекса".
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАМТСDNSFix Price
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала