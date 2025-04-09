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МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии

МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии - 09.04.2025, ПРАЙМ

МТС первым в России внедрил авторизацию по биометрии

МТС первым из российских операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии: пользователь сможет зайти c помощью отпечатка пальца или по лицу в... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T06:32+0300

2025-04-09T06:32+0300

2025-04-09T06:32+0300

технологии

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. МТС первым из российских операторов связи внедрил в 119 сервисов авторизацию по биометрии: пользователь сможет зайти c помощью отпечатка пальца или по лицу в приложения на смартфоне, а также на сайты, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС"... объявляет о внедрении в сервисах компании и партнеров нового способа авторизации - технологии Passkey ("ключа доступа"). Пользователи смогут подтверждать личность при входе в аккаунт МТС ID на смартфоне и на сайтах c помощью отпечатка пальца или Face ID", - говорится в сообщении. "Авторизация по биометрии стала доступна в 119 сервисах МТС и партнеров, включая b2b-продукты, МТС Live, "МТС Музыка", Profi, DNS, "Сима-ленд", "Мираж Синема", Medsi, Fix Price, Fitmost, Yamaguchi, МТС Shop, "МТС Тикетленд", "Строки" и другие, в качестве альтернативы и наряду с привычными методами авторизации", - добавили в компании. В планах у компании внедрить технологию в сервисы "Мой МТС", KION и остальные решения экосистемы. "Главное преимущество технологии - невозможность фишинга и кражи пароля методами социальной инженерии. Ожидаем, что уже на конец 2025 года каждый десятый пользователь сервисов экосистемы МТС будет входить в свой аккаунт с помощью Passkey", - отметил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин. Сейчас на российском рынке подобная технология есть у VK, "Сбера" и "Яндекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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