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МВД поддержало идею о парковках для электросамокатов - 09.04.2025, ПРАЙМ
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МВД поддержало идею о парковках для электросамокатов
МВД поддержало идею о парковках для электросамокатов - 09.04.2025, ПРАЙМ
МВД поддержало идею о парковках для электросамокатов
МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T02:00+0300
2025-04-09T02:00+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы направили обращение в МВД РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также депутаты предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест. "На основании изложенного соответствующие предложения полагаем целесообразным проработать в рамках реализации дорожной карты", - сказано в ответе начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова. В ведомстве также отметили, что указанные предложения заслуживают внимания, "вместе с тем требуется комплексный подход по внесению изменений в законодательство РФ, включая меры как правового, так и организационного характера". Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водитель транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами. Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста. Также, по словам Володина, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно. Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума, МВД, СК РФ
02:00 09.04.2025
 
МВД поддержало идею о парковках для электросамокатов

МВД поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. МВД России поддержало предложение о введении для электросамокатов специальных парковочных мест, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы направили обращение в МВД РФ с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места. Кроме того, парламентарии предложили нормативно закрепить обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, исключительно в специально отведенных местах. Также депутаты предложили предусмотреть изменения в КоАП РФ о привлечении к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест.
"На основании изложенного соответствующие предложения полагаем целесообразным проработать в рамках реализации дорожной карты", - сказано в ответе начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.
В ведомстве также отметили, что указанные предложения заслуживают внимания, "вместе с тем требуется комплексный подход по внесению изменений в законодательство РФ, включая меры как правового, так и организационного характера".
Ранее Минтранс РФ сообщил, что в ведомстве подготовили проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, согласно которым пользователя СИМ теперь будут квалифицировать как водитель транспорта, несущего соответствующие обязанности и ответственность. В ведомстве добавили, что в новых изменениях появится четкое и понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Кроме того, будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. Изменения определят и дополнительные параметры движения средств индивидуальной мобильности, усиливающие приоритет пешехода. Так, предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами.
Также более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов, таких как арки, углы зданий, что обеспечит безопасность для участников дорожного движения. Также Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в марте сообщил, что Следственный комитет направил в Думу предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения. В числе предложений СК, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Также, по словам Володина, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФВячеслав ВолодинГосдумаМВДСК РФ
 
 
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