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Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам
Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам
Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:30+0300
2025-04-09T13:30+0300
2025-04-09T13:30+0300
банк россии
финансы
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным кредиторам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета в Госдуме. "Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль. Поэтому предлагаем три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов", - сказала Набиуллина.
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финансы, банки, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам
ЦБ: нужно разрывать цепочки микрозаймов и перекрывать кислород черным кредиторам
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным кредиторам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета в Госдуме.
"Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль. Поэтому предлагаем три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов", - сказала Набиуллина.
Набиуллина сделала прогноз по росту российской экономики