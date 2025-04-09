https://1prime.ru/20250409/nabiullina-856509286.html

Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам

Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам - 09.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина призвала "перекрыть кислород" черным кредиторам

Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:30+0300

2025-04-09T13:30+0300

2025-04-09T13:30+0300

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным кредиторам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета в Госдуме. "Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль. Поэтому предлагаем три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов", - сказала Набиуллина.

https://1prime.ru/20250409/ekonomika-856507580.html

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финансы, банки, эльвира набиуллина