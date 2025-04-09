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Набиуллина рассказала, сколько бизнес сэкономил благодаря СБП - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала, сколько бизнес сэкономил благодаря СБП
Набиуллина рассказала, сколько бизнес сэкономил благодаря СБП - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, сколько бизнес сэкономил благодаря СБП
Российский бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:34+0300
2025-04-09T13:34+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Еще один вклад финансовой системы в снижение издержек граждан и бизнеса – это удобные безопасные платежи и переводы. Благодаря Системе быстрых платежей, мы посчитали, сколько сэкономил бизнес на комиссиях – он сэкономил порядка 60 миллиардов рублей, если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше", – сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год. "И мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СБП", - добавила она. "Другое направление работ в будущем – это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами плюс нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств", - рассказала Набиуллина.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
13:34 09.04.2025
 
Набиуллина рассказала, сколько бизнес сэкономил благодаря СБП

Набиуллина: бизнес благодаря СБП сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов руб

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес благодаря Системе быстрых платежей (СБП) сэкономил на комиссиях около 60 миллиардов рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Еще один вклад финансовой системы в снижение издержек граждан и бизнеса – это удобные безопасные платежи и переводы. Благодаря Системе быстрых платежей, мы посчитали, сколько сэкономил бизнес на комиссиях – он сэкономил порядка 60 миллиардов рублей, если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше", – сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год.
"И мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СБП", - добавила она.
"Другое направление работ в будущем – это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами плюс нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств", - рассказала Набиуллина.
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка
28 марта, 21:11
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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