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Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:13+0300
2025-04-09T14:13+0300
банк россии
технологии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
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технологии, финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Технологии, Финансы, Эльвира Набиуллина
14:13 09.04.2025
 
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Набиуллина: тестирование цифрового рубля охватит до нескольких тысяч человек

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
"По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
1 апреля, 11:49
 
Банк РоссииТехнологииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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