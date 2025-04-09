https://1prime.ru/20250409/nabiullina-856510949.html
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:13+0300
2025-04-09T14:13+0300
2025-04-09T14:13+0300
банк россии
технологии
финансы
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855313228_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_676179014aca4f6f48a2601c5cf652e2.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
https://1prime.ru/20250401/tsb-856277893.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855313228_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_bd9c0a36fa63800b1e8ee3626a08302e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Технологии, Финансы, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля
Набиуллина: тестирование цифрового рубля охватит до нескольких тысяч человек
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
"По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях