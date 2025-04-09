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Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля - 09.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о тестировании цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:13+0300

2025-04-09T14:13+0300

2025-04-09T14:13+0300

банк россии

технологии

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля к концу этого года охватит до нескольких десятков тысяч человек, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. "По цифровому рублю. Мы готовимся к масштабному развитию эксперимента. Планируем, что к концу этого года он охватит до нескольких десятков тысяч человек, затем дальше будет расширяться", - сказала Набиуллина. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.

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технологии, финансы, эльвира набиуллина